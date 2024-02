HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Das operative Jahresergebnis des Immobilienkonzerns habe seine und die Konsensschätzung minimal verfehlt, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht das Geschäftsmodell von Patrizia allerdings als robust an in den aktuell herausfordernden Zeiten. Zudem wies er darauf hin, dass die Dividende über der Markterwartung liege./ck/mf;