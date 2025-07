Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX mittags

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.27 Prozent höher bei 17’581.24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89.192 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.412 Prozent fester bei 17’606.80 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17’534.64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17’576.45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17’668.39 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0.333 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2025, bewegte sich der SDAX bei 16’697.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 14’927.42 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2024, stand der SDAX noch bei 14’484.83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 26.60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 17’668.39 Punkten. 13’183.63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Dürr (+ 6.61 Prozent auf 23.40 EUR), PATRIZIA SE (+ 4.03 Prozent auf 8.27 EUR), grenke (+ 3.79 Prozent auf 16.42 EUR), Klöckner (+ 1.59 Prozent auf 6.38 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 1.50 Prozent auf 27.00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil GFT SE (-2.85 Prozent auf 23.85 EUR), adesso SE (-2.11 Prozent auf 88.20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.11 Prozent auf 42.76 EUR), Salzgitter (-2.04 Prozent auf 21.14 EUR) und Nagarro SE (-1.96 Prozent auf 60.10 EUR).

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Ceconomy St-Aktie. 400’152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Fielmann-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.762 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Im SDAX hat die ProCredit-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mutares lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.43 Prozent.

