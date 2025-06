FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia nach Treffen mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 10,40 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilien-Vermögensverwalter verfüge über eine beträchtliche Pipeline an offenen Eigenkapitalzusagen für zukünftige Investitionen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Eine neue Verordnung, die es Versicherungsgesellschaften erlaube, mehr in Infrastrukturanlagen zu investieren, positioniere das Unternehmen für ein Wachstum der Management- und Transaktionsgebühren. Dabei helfen dem Experten zufolge ein steigendes Mietwachstum für hochwertige Bürostandorte und eine Vereinfachung der Fondsstrukturen durch die Schaffung größerer Vehikel./la/ag;