NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die Auswirkungen der Exportbeschränkungen für KI-Halbleiter durch die US-Regierung auf Nvidia seien derzeit nicht einfach abzuschätzen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Sektoranalyse. Sie sollten aber zu handhaben sein. Die Exporte des H20-Grafik-Halbleiters nach China dürften durch die neuen Regeln nicht beeinträchtigt sein./mf/bek;