NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach einer AMD-Veranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) mit einem Kursziel von 185 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Erkenntnisse vom Nvidia-Konkurrenten seien ähnlich wie im Vorjahr, schrieb Stacy Rasgon in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Ankündigungen seien nicht schlecht, aber sie enthielten auch keine großen Überraschungen. AMD versuche langsam, die Leistungslücke zu schließen. Dennoch bevorzugt er weiterhin die ähnlich bewerteten Nvidia-Aktien./tih/ag;