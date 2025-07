NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Zuschlägen

Am Donnerstag erhöhte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1.02 Prozent auf 20’601.10 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.513 Prozent höher bei 20’497.66 Punkten, nach 20’393.13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 20’624.51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’480.22 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.18 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 03.06.2025, bei 19’398.96 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 03.04.2025, bei 16’550.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18’188.30 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6.85 Prozent nach oben. Bei 20’624.51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’784.03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Dorel Industries (+ 8.59 Prozent auf 1.20 USD), Lifetime Brands (+ 6.68 Prozent auf 5.43 USD), Ballard Power (+ 5.99 Prozent auf 1.77 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (+ 5.84 Prozent auf 31.74 USD) und TTM Technologies (+ 5.41 Prozent auf 44.02 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Volvo (B) (-5.85 Prozent auf 28.10 USD), Harvard Bioscience (-3.51 Prozent auf 0.45 USD), Nissan Motor (-3.49 Prozent auf 2.38 USD), Nortech Systems (-3.41 Prozent auf 8.79 USD) und Astro-Med (-3.21 Prozent auf 12.07 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35’864’162 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.252 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2025 hat die Park-Ohio-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch