Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen

Am Donnerstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0.77 Prozent fester bei 44’828.53 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 17.088 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.065 Prozent tiefer bei 44’455.66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 44’484.42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 44’550.42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 44’885.83 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.84 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 03.06.2025, stand der Dow Jones bei 42’519.64 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 03.04.2025, bei 40’545.93 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 03.07.2024, bei 39’308.00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 5.75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Travelers (+ 2.64 Prozent auf 264.13 USD), Boeing (+ 1.83 Prozent auf 215.92 USD), Amazon (+ 1.59 Prozent auf 223.41 USD), Microsoft (+ 1.58 Prozent auf 498.84 USD) und IBM (+ 1.50 Prozent auf 291.97 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Merck (-1.77 Prozent auf 80.93 USD), 3M (-0.67 Prozent auf 152.94 USD), Home Depot (-0.36 Prozent auf 315.60 EUR), Procter Gamble (-0.23 Prozent auf 160.83 USD) und McDonalds (-0.19 Prozent auf 294.08 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 35’864’162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.252 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.28 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch