Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende fester

Am Donnerstag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.99 Prozent auf 22’866.97 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.485 Prozent auf 22’751.64 Punkte an der Kurstafel, nach 22’641.89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 22’896.01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22’736.08 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1.03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21’662.58 Punkte. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.04.2025, den Stand von 18’521.48 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 20’186.63 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.02 Prozent aufwärts. Bei 22’896.01 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Datadog A (+ 14.92 Prozent auf 155.15 USD), Lucid (+ 5.37 Prozent auf 2.16 USD), Cadence Design Systems (+ 5.10 Prozent auf 326.81 USD), Synopsys (+ 4.90 Prozent auf 548.74 USD) und ANSYS (+ 4.04 Prozent auf 367.48 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen AstraZeneca (-2.36 Prozent auf 69.45 USD), Paccar (-1.69 Prozent auf 97.66 USD), The Kraft Heinz Company (-1.48 Prozent auf 26.66 USD), JDcom (-1.23 Prozent auf 32.07 USD) und Dollar Tree (-1.07 Prozent auf 101.91 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’864’162 Aktien gehandelt. Mit 3.252 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die JDcom-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.92 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch