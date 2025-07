NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE auf "Buy" belassen. Mit der anstehenden Unterschrift von US-Präsident Donald Trump unter sein umfangreiches Steuer- und Ausgabengesetz sei für die Anbieter erneuerbarer Energien der Pfad in den USA bis zum Jahr 2030 nun klarer, schrieb Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. In den Vereinigten Staaten tätige Unternehmen wie EDP Renovaveis, Orsted, Engie und RWE sollten von dem Gesetz profitieren./gl/ag;