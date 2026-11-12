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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

130.39
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12.11.2026 13:52:13

NVIDIA Outperform

NVIDIA
130.57 CHF -10.66%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia wegen der drohenden Führungskrise von 330 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Untersuchungen gegen Jensen Huang könnten zu einem Wechsel an der Spitze führen, was wohl eine Phase der Unsicherheit nach sich ziehe, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag. Belastungen seien auch möglich durch zusätzliche Anhörungen im Kongress. Der Experte geht aber davon aus, dass die Geschäfte des Chipkonzerns fundamental nur in begrenztem Maße beeinträchtigt werden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender NVIDIA-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender NVIDIA-Kurs >5
Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 230.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 173.73 		Abst. Kursziel*:
32.39%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 173.80 		Abst. Kursziel aktuell:
32.34%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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