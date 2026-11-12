NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia wegen der drohenden Führungskrise von 330 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Untersuchungen gegen Jensen Huang könnten zu einem Wechsel an der Spitze führen, was wohl eine Phase der Unsicherheit nach sich ziehe, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag. Belastungen seien auch möglich durch zusätzliche Anhörungen im Kongress. Der Experte geht aber davon aus, dass die Geschäfte des Chipkonzerns fundamental nur in begrenztem Maße beeinträchtigt werden./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 230.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 173.73
|
Abst. Kursziel*:
32.39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 173.80
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.34%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
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|NVIDIA Corp.
|133.93
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