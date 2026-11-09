NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Srini Pajjuri verspricht sich laut seinem Ausblick vom Montag ein erneut starkes Quartal des Chipriesen. Der Nachfragertrend sei robust. In der Lieferkette zeichne sich ein starker Hochlauf der Produktion der "Vera Rubin"-Plattform ab. Es sei noch etwas zu früh, um die Auswirkungen potenzieller Moratorien für Rechenzentren beurteilen zu können./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 330.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 186.64
|
Abst. Kursziel*:
76.81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 186.68
|
Abst. Kursziel aktuell:
76.77%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|145.05
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