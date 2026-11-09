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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

145.45
CHF
-8.58
CHF
-5.57 %
12:43:45
BRXC
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09.11.2026 11:16:47

NVIDIA Outperform

NVIDIA
145.45 CHF -5.57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Srini Pajjuri verspricht sich laut seinem Ausblick vom Montag ein erneut starkes Quartal des Chipriesen. Der Nachfragertrend sei robust. In der Lieferkette zeichne sich ein starker Hochlauf der Produktion der "Vera Rubin"-Plattform ab. Es sei noch etwas zu früh, um die Auswirkungen potenzieller Moratorien für Rechenzentren beurteilen zu können./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:12 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender NVIDIA-Kurs >5 >10
Fallender NVIDIA-Kurs >5
Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 330.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 186.64 		Abst. Kursziel*:
76.81%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 186.68 		Abst. Kursziel aktuell:
76.77%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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