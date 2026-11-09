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09.11.2026 08:13:05

NVIDIA Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stacy Rasgon kommentierte am Sonntag Medienberichte, wonach der Konzernchef Jensen Huang eine Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin gehabt haben soll. Die Vorstellung sei beunruhigend. Mittlerweile habe der Verwaltungsrat aber mitgeteilt, dass es keinen Grund zur Annahme gebe, dass die nationale Sicherheit oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet gewesen seien. Die Angelegenheit werfe zwar ein sehr schlechtes Licht auf Nvidia, aber einige Aspekte wirkten aufgebauscht./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
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Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
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