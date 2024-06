FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis angesichts des Krebskongresses ASCO mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Buy" belassen. Im Fokus habe die jüngste Scemblix-Präsentation gestanden, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu einer Analystenrunde am Rande der Tagung. Er kritisierte, dass es in dieser Runde kaum Neuigkeiten gegeben habe. Die Schweizer hätten es also enttäuschenderweise verpasst, neue Akzente zu setzen./ag/tih;