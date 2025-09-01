Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

75.49
CHF
0.10
CHF
0.13 %
01.09.2025
SWX
02.09.2025 07:26:18

Nestlé Sector Perform

Nestlé
73.14 CHF -2.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die plötzliche Entlassung des Konzernchefs Laurent Freixe habe ihn schockiert, schrieb James Edwardes Jones am Montagabend. Der Nachfolger Philpp Navratil sei gemessen an traditionellen Standards der Schweizer recht jung. Einen Strategiewechsel befürchtet der Experte nicht, aber zunächst etwas Unsicherheit. Insgesamt seien es in der Konsumgüterbranche überhaupt unruhige Zeiten mit ungewöhnlich vielen Personalwechseln./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:48 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
75.49 CHF 		Abst. Kursziel*:
5.97%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
73.14 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9.38%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
06:58 Nestlé Neutral UBS AG
06:57 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Nestlé Neutral UBS AG
