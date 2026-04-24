Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
81.17CHF
1.18CHF
1.48 %
24.04.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.04.2026 08:00:28
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti hob am Donnerstagabend ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie 2026 etwas an und reagierte damit auf übertroffene Erwartungen. Sie geht zudem von einer positiven Entwicklung beim Mengenwachstums (RIG) im zweiten Quartal aus./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
79.99 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12.51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81.00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
24.04.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
24.04.26