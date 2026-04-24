NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti hob am Donnerstagabend ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie 2026 etwas an und reagierte damit auf übertroffene Erwartungen. Sie geht zudem von einer positiven Entwicklung beim Mengenwachstums (RIG) im zweiten Quartal aus./ck/rob/ag;