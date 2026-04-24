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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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24.04.2026
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24.04.2026 08:00:28

Nestlé Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti hob am Donnerstagabend ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie 2026 etwas an und reagierte damit auf übertroffene Erwartungen. Sie geht zudem von einer positiven Entwicklung beim Mengenwachstums (RIG) im zweiten Quartal aus./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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