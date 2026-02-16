Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 19. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet laut ihrem Ausblick vom Dienstagabend mit einem moderaten Umsatzwachstum von etwas mehr als 3 Prozent. Der Fokus der Anleger dürfte aber vor allem auf der Prognose für 2026 liegen sowie der Art und Weise, wie der Nahrungsmittelhersteller die finanziellen Auswirkungen des Rückrufs von Säuglingsnahrung - über den direkten Effekt von "deutlich weniger als 0,5 Prozent des Umsatzes" hinaus - darstellen werde./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
79.02 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
79.25 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.57%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
17.02.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
17.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI notiert im Plus (finanzen.ch)
|
17.02.26
|SMI aktuell: SMI am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)