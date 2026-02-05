Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

05.02.2026
SWX
Nestlé Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 78 Franken auf "Neutral" belassen. Unter neuer Führung und angesichts der anhaltenden Debatte zu dem Thema steige die Wahrscheinlichkeit, dass der Lebensmittelkonzern seine gut 20-prozentige Beteiligung an L'Oreal tatsächlich in teilweise verkaufen werde, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

