Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
78.43CHF
0.34CHF
0.44 %
05.02.2026
SWX
06.02.2026 07:17:34
Nestlé Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 78 Franken auf "Neutral" belassen. Unter neuer Führung und angesichts der anhaltenden Debatte zu dem Thema steige die Wahrscheinlichkeit, dass der Lebensmittelkonzern seine gut 20-prozentige Beteiligung an L'Oreal tatsächlich in teilweise verkaufen werde, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
78.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78.43 CHF
|
Abst. Kursziel*: -0.55%
-0.55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
78.18 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell: -0.23%
-0.23%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
04.02.26
|Nestlé-Aktie freundlich: Neuer Chef strebt offenbar strategischen Konzern-Umbau für mehr Wachstum an (AWP)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Mittwochnachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Gefahr durch Giftstoff Cereulid: Nestlé weitet Rückruf von Säuglingsnahrung aus (Spiegel Online)
|
04.02.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé steigt am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
|
03.02.26