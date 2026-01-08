Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

74.24
CHF
-0.29
CHF
-0.39 %
17:19:57
SWX
08.01.2026 15:45:06

Nestlé Neutral

Nestlé
74.21 CHF -0.58%
Nestlé
74.21 CHF -0.58%

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Rückruf für Babynahrungsprodukte von Nestle bedeute zusätzliche Risiken für die diesjährige Umsatzentwicklung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
74.37 CHF 		Abst. Kursziel*:
21.02%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
74.21 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
21.28%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

15:45 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:06 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
