Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
74.24CHF
-0.29CHF
-0.39 %
17:19:57
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.01.2026 15:45:06
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Rückruf für Babynahrungsprodukte von Nestle bedeute zusätzliche Risiken für die diesjährige Umsatzentwicklung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74.37 CHF
|
Abst. Kursziel*:
21.02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
74.21 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.28%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
17:01
|Beba und Alfamino: Nestlé ruft Säuglingsnahrung in weiteren Ländern zurück (Spiegel Online)
|
16:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
15:58
|Analyse: Barclays Capital bewertet Nestlé-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
11:11
|Nestlé risks SFr1bn sales hit from infant formula recall (Financial Times)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé stabilisiert sich am Vormittag (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|15:45
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:45
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|74.33
|-0.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Intesa Sanpaolo Overweight
|15:45
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Neutral
|15:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Roche Hold
|15:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GSK Hold
|15:06
|
Barclays Capital
Nestlé Equal Weight
|15:05
|
Barclays Capital
AIR France-KLM Equal Weight
|15:04
|
Deutsche Bank AG
Redcare Pharmacy Buy