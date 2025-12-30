Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller stabiles Wachstum verzeichnet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung nach jüngsten Marktdaten für die Geschäfte in Westeuropa. Am stärksten habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal entwickelt. Nestle habe vom Wachstum im Kaffee-Geschäft profitiert./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78.70 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
78.41 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
15:58
|Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich in Grün: SLI bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé fällt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26