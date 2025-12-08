Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
78.12CHF
-0.70CHF
-0.89 %
16:57:40
SWX
08.12.2025 14:58:48
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum Schlussquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern dürfte auf vergleichbarer Basis um drei Prozent gewachsen sein, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Vorschau auf die im Februar anstehenden Quartals- und Geschäftsjahreszahlen./rob/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 10:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78.19 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15.10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
78.18 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.12%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|14:58
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
