Nestlé Aktie

81.59
CHF
-0.98
CHF
-1.19 %
13:44:14
SWX
22.10.2025 12:33:58

Nestlé Neutral

Nestlé
81.37 CHF -1.85%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Der Tenor eines Treffens mit dem Vorstandschef und der Finanzchefin sei insgesamt positiv gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag. Es sei keine Überraschung, dass es Zeit brauche, den Markt mit profitablem Wachstum wieder abzuhängen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

