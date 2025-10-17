Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
83.06CHF
-0.15CHF
-0.18 %
11:15:44
SWX
17.10.2025 09:42:33
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Celine Pannuti hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Wachstumserwartungen für 2025 leicht an. Sie bleibe aber beim neutralen Votum für die Aktien, da sich erst noch zeigen müssen, wie der Lebensmittelkonzern das Wachstum im kommenden Jahr wieder anschieben wolle, schrieb die Expertin./rob/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
82.69 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2.79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
82.97 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.44%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
