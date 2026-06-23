Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
80.22 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.75%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
80.48 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.06%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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