Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

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Schokolade gilt als Inbegriff des Genusses. Doch bevor aus Kakao eine Praline, ein Riegel oder eine Glasur wird, steht ein Rohstoff, dessen Preis Launen entwickeln kann wie kaum ein anderer Agrarmarkt. Für Barry Callebaut, den weltweit führenden Anbieter von Schokoladen- und Kakaolösungen, ist diese Bohne Fluch und Segen zugleich. Sie ist die Grundlage des Geschäftsmodells, aber angesichts enormer Preisschwankungen auch der zentrale Unsicherheitsfaktor. Genau das spiegelt sich derzeit an der Börse wider: Die Aktie war in den vergangenen sechs Monaten alles andere als eine "süsse Versuchung". Knapp 15 Prozent Kursverlust stehen zu Buche.

Hoffnungsschimmer…

Auf den ersten Blick liefern die jüngsten Neun-Monats-Zahlen dennoch einen Hoffnungsschimmer. Im dritten Quartal kehrte Barry Callebaut erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder zum Volumenwachstum zurück. Der Absatz legte um 5,7 Prozent zu. Besonders kräftig fiel die Erholung im Kakaogeschäft aus, wo die Mengen um 18 Prozent stiegen. Auch das deutlich wichtigere Schokoladengeschäft drehte mit einem Plus von 3,2 Prozent wieder ins Positive. Getrieben wurde die Entwicklung unter anderem von einer Erholung in Nordamerika nach früheren Lieferproblemen sowie von weiterem Momentum in der Region Asien, Nahost und Afrika.

…mit leichtem Schatten

Ganz so rund schmeckt das Zahlenwerk aber nicht. Über die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/26 hinweg blieb Barry Callebaut noch im Minus. Das Verkaufsvolumen sank um 2,8 Prozent auf 1,56 Millionen Tonnen. Der Umsatz fiel in Lokalwährungen um 9,5 Prozent, in Franken sogar um 12,7 Prozent auf 9,56 Milliarden Franken. Der Grund liegt vor allem in den niedrigeren, an den Kakaobohnenpreis gebundenen Verkaufspreisen. Im dritten Quartal allein brach der Umsatz in Lokalwährungen um 21 Prozent ein, in Franken um 23,4 Prozent.

Auch die Nachfrage im Endmarkt bleibt fragil. Der globale Schokoladenmarkt schrumpfte laut Daten von Nielsen im dritten Quartal um 4,4 Prozent, über neun Monate sogar um 5,6 Prozent. Das zeigt: Barry Callebaut hat zwar operativ Boden gutgemacht, bewegt sich aber weiterhin in einem schwierigen Umfeld. Im Segment Global Chocolate gingen die Volumen nach neun Monaten um 2,3 Prozent zurück. Das Geschäft mit Lebensmittelherstellern litt unter schwacher Marktnachfrage und den Problemen in Nordamerika, während das margenstarke Gourmet-Geschäft wegen intensiveren Wettbewerbs um 2,8 Prozent nachgab. Positiv stach die Region AMEA (Asia Pacific, Middle East and Africa) mit einem Volumenplus von rund einem Zehntel hervor, während Nordamerika über neun Monate noch 7,6 Prozent verlor.

Das Management versucht gegenzusteuern. Mit dem im Juni gestarteten Programm "Focus for Growth" will sich Barry stärker regional ausrichten, schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und die Position als Anbieter hochwertiger Schokoladen- und Kakaolösungen festigen. Zudem wurde ein Rückkauf von Euro-Anleihen im Volumen von 849 Millionen Euro abgeschlossen. Dieser soll die Bruttoverschuldung reduzieren und die Finanzierungskosten senken, verursacht im laufenden Jahr aber zunächst Kosten von rund 15 Millionen Franken.

Vorsichtig optimistisch

Für das Gesamtjahr zeigt sich Barry Callebaut etwas zuversichtlicher beim Absatz, bleibt beim Gewinn aber vorsichtig. Statt eines Volumenrückgangs von ein bis drei Prozent erwartet der Konzern nun nur noch ein Minus von rund einem Prozent. Die Prognose für das wiederkehrende Ebit bleibt dagegen unverändert: In Lokalwährungen soll der operative Gewinn im mittleren Zehnerprozentbereich zurückgehen. Gleichzeitig hält Barry am Ziel fest, die Verschuldung auf weniger als das Dreifache des wiederkehrenden Ebitda zu senken, allerdings auf Basis eines angenommenen Kakaobohnenpreises von rund 3‘000 Pfund je Tonne.

Keine Begeisterung

Genau hier liegt ein wunder Punkt. So weisen die Analysten von Kepler Cheuvreux darauf, dass steigende Kakaopreise die erhoffte Erholung des Schokoladenmarktes dämpfen und zugleich die Bilanz belasten könnten. Zwar sieht sich der Konzern auch bei Kakaopreisen um 4‘000 Pfund je Tonne noch auf Kurs Richtung Verschuldungsziel. Doch inzwischen nähert sich Kakao bereits wieder der Marke von 5‘000 Pfund. Laut dem Unternehmen wirkt sich eine Veränderung des Kakaopreises um 100 Pfund je Tonne mit rund 65 Millionen Franken auf den freien Cashflow aus. Analysten bleiben deshalb skeptisch. Das Konsens-Urteil lautet auf Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt mit 1‘065 Franken unter der aktuellen Notierung der Aktie. Barclays hat seinen ermittelten fairen Wert zuletzt sogar auf 980 Franken gesenkt. Die Aktie ist historisch betrachtet auch nicht günstig, zumal das Unternehmen nach Einschätzung von Analysten heute weniger widerstandsfähig ist als früher und das mittelfristige Volumenwachstum niedriger ausfällt.

Damit bleibt die Lage bittersüss. Die Rückkehr zum Volumenwachstum ist ein wichtiges Signal, aber noch kein Befreiungsschlag. Der Schokoladenmarkt schwächelt, die Marge bleibt anfällig und der Kakaopreis kann die Bilanz jederzeit wieder belasten. Zudem könnte es zu einem gewichtigen Verkaufssignal kommen. Der 100-Tage-Durchschnitt ist kurz davor, die 200-Tage-Linie von oben nach unten zu durchkreuzen, wodurch ein "Death Cross" droht. Wer risikobereit ist und auf eine Fortsetzung der Schwäche setzt, kann mit Short-Produkten auf weitere Kursverluste spekulieren. In der Pipeline von Leonteq befindet sich zum Beispiel ein entsprechender Mini Future mit einem Hebel von 4,5. Der Stop-Loss liegt bei 1‘326,1039 Franken und damit gut 18 Prozent vom derzeitigen Barry-Kurs entfernt.

Trading Idee Barry Callebaut Basiswert Barry Callebaut Produktgattung Mini Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1546071247 / 154607124 Laufzeit Open End Stand 14.07.26 08:40 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,508 Franken Basispreis variabel 1'363,603 Franken Knock-out-Schwelle 1'326,1039 Franken Hebel 4,50 Abstand zum Kock-out 18,60% Stop-Loss 0,20 Franken Ziel 0,75 Franken (48%)

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