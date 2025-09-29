Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Das Wachstum im Basiskonsumgütersektor sei in den letzten beiden Jahren größtenteils gedämpft gewesen, was zu einer erheblichen relativen Abwertung des Sektors beigetragen habe, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das dritte Quartal dürfte nicht die versprochene Wachstumsbeschleunigung bringen, glaubt der Experte./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
71.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10.80%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
71.30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.81%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Nestlé-Aktie in Grün: Nespresso bekommt neuen CEO aus den eigenen Reihen (Dow Jones)
|
25.09.25
|SIX-Handel SMI liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
25.09.25
|SLI-Handel aktuell: SLI am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)