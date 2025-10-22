Nestlé 81.37 CHF -1.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nestle von 92 auf 93 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der "neue Kapitän" Philipp Navratil beschleunige das Umbautempo bei den Schweizern, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch anlässlich der Umsatzzahlen für das dritte Quartal. "Navratil konnte bei seinem ersten Kapitalmarktauftritt mit positiven Umsatzzahlen und klaren Ansagen zur beschleunigten Transformationsreise punkten."/rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



