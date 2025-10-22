Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nestle von 92 auf 93 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der "neue Kapitän" Philipp Navratil beschleunige das Umbautempo bei den Schweizern, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch anlässlich der Umsatzzahlen für das dritte Quartal. "Navratil konnte bei seinem ersten Kapitalmarktauftritt mit positiven Umsatzzahlen und klaren Ansagen zur beschleunigten Transformationsreise punkten."/rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

