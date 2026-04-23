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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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23.04.2026 12:13:41

Nestlé Hold

Nestlé
80.20 CHF 6.25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe einen starken Jahresstart hingelegt, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz sei stärker als erwartet ausgefallen./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
80.21 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0.26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
80.20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.25%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
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