Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 77 Franken auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes geht in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen vom dritten Quartal von gedämpftem Wachstum trotz günstiger Vergleichszahlen aus. Die neue Führungsspitze werde wohl erst im Februar auf die wichtigsten Probleme des Lebensmittelherstellers eingehen. In der Zwischenzeit herrsche Unsicherheit und diese werde sich wohl vorerst negativ auf die Aktie auswirken./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
77.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
72.09 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6.81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
72.52 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.18%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
