Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.6%  SPI 16’632 0.6%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’745 0.0%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’507 0.1%  Gold 3’855 0.6%  Bitcoin 90’809 -0.4%  Dollar 0.7958 -0.2%  Öl 67.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BBVA-Aktie tiefer: Sabadell-Übernahmeangebot überarbeitet - Aktionäre profitieren von Dividende
Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat
LLB-Aktie: Adrian Eggenberger wird Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer Tochter
Swiss Prime Site-Aktie: Fonds Swiss Prime Site Solutions plant Kapitalerhöhung Ende Oktober
Wolfspeed-Aktie vervielfacht sich: Heftige Kurssprünge nach Insolvenzverfahren
Suche...
200.- Saxo-Deal

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

72.09
CHF
0.95
CHF
1.34 %
29.09.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2025 07:56:06

Nestlé Hold

Nestlé
72.52 CHF 1.50%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 77 Franken auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes geht in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen vom dritten Quartal von gedämpftem Wachstum trotz günstiger Vergleichszahlen aus. Die neue Führungsspitze werde wohl erst im Februar auf die wichtigsten Probleme des Lebensmittelherstellers eingehen. In der Zwischenzeit herrsche Unsicherheit und diese werde sich wohl vorerst negativ auf die Aktie auswirken./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Nestlé

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Nestlé-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Nestlé-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
77.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
72.09 CHF 		Abst. Kursziel*:
6.81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
72.52 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6.18%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten