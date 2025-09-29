Nestlé 72.52 CHF 1.50% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 77 Franken auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes geht in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen vom dritten Quartal von gedämpftem Wachstum trotz günstiger Vergleichszahlen aus. Die neue Führungsspitze werde wohl erst im Februar auf die wichtigsten Probleme des Lebensmittelherstellers eingehen. In der Zwischenzeit herrsche Unsicherheit und diese werde sich wohl vorerst negativ auf die Aktie auswirken./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



