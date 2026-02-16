Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Orderbuch Analysen
Historisch
16.02.2026 09:16:58

Nestlé Equal Weight

Nestlé

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle vor den am 19. Februar erwarteten Zahlen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman erwartet, dass der Jahresbericht des Nahrungsmittelherstellers von strategischen Aktualisierungen des neuen Vorstandschefs Philipp Navratil überschattet werden dürfte. Angeblich planten die Schweizer, sich künftig auf vier Produktkategorien zu konzentrieren, was eine der größten Umstrukturierungen in der Unternehmensgeschichte wäre, so Ackermann in seinem Ausblick vom Montag. Die Strategie, durch Schrumpfung zu wachsen, sei zwar ein gängiger Weg in der Konsumgüterindustrie, doch die Umsetzung durch das Management sei entscheidend./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 00:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
79.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
0.25%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
79.92 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.10%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

