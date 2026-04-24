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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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24.04.2026 11:29:17

Nestlé Buy

Nestlé
81.06 CHF 1.47%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 99 auf 100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Gewinnschätzungen für den Nahrungsmittelproduzenten hob Analyst Fulvio Cazzol am Donnerstagabend etwas an. Die Schweizer seien gut ins Jahr gestart. Die Ziele für das Gesamtjahr hätten noch Luft nach oben, so der Experte./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Buy
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
100.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80.88 CHF 		Abst. Kursziel*:
23.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81.06 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
23.37%
Analyst Name::
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-
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11:29 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:07 Nestlé Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:00 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
23.04.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
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