Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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24.04.2026 11:29:17
Nestlé Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 99 auf 100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Gewinnschätzungen für den Nahrungsmittelproduzenten hob Analyst Fulvio Cazzol am Donnerstagabend etwas an. Die Schweizer seien gut ins Jahr gestart. Die Ziele für das Gesamtjahr hätten noch Luft nach oben, so der Experte./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Buy
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
100.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.88 CHF
|
Abst. Kursziel*:
23.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.06 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.37%
|
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
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