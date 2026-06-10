|Mittelfristziele bestätigt
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10.06.2026 06:04:00
KRONES-Aktie im Plus: Höhere Dividende und bestätigte Prognose überzeugen Anleger
KRONES hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie die bis 2028 angestrebten Mittelfristziele bestätigt und will für 2025 eine höhere Dividende zahlen.
Die KRONES-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,18 Prozent fester bei 113,60 Euro.
Dow Jones Newswires
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