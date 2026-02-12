Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’577 0.2%  SPI 18’747 0.3%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’211 1.4%  Euro 0.9146 -0.2%  EStoxx50 6’083 0.8%  Gold 5’071 -0.3%  Bitcoin 52’174 1.0%  Dollar 0.7700 -0.2%  Öl 69.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
EssilorLuxottica-Aktie springt an: Wachstum übertrifft Erwartungen
lastminute.com-Aktie im Minus: Umsatz und bereinigtes EBITDA gesteigert
Flughafen Zürich-Aktie höher: Mehr Passagiere und höhere Duty-Free-Einnahmen
GLKB-Aktie unverändert: Glarner Kantonalbank hat 2025 weniger Gewinn gemacht
Hermès-Aktie nimmt ab: Wachstum stärker als erwartet - Wechselkurse belasten aber
Suche...
Plus500 Depot

Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 12:28:23

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Auf den ersten Blick entspreche der Ausblick den Erwartungen, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neue Aktienrückkäufe und eine stabile Dividende würden zwar gerne gesehen, seien aber nach gutem Lauf in diesem Jahr wohl schon im Kurs eingepreist./rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 23:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Erwann Dagorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse