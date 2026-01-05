Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|12:18
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|12:18
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.04.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:18
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Michelin Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|13:51
|
JP Morgan Chase & Co.
Tesla Underweight
|13:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|13:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hannover Rück Buy
|13:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Swiss Re Hold
|13:21
|
RBC Capital Markets
Oracle Sector Perform
|13:19
|
RBC Capital Markets
Microsoft Outperform
|13:10
|
RBC Capital Markets
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform