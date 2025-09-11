Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.09.2025 20:47:18

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Branchenveranstaltung der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe seine Jahresziele bekräftigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Franzosen erwarteten für das zweite Halbjahr höhere Gewinne wegen verbesserter Margen. Gründe dafür seien stabile Preise, niedrigere Rohstoffkosten und die nachlassende Inflation./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 18:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 18:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse