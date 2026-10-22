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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

539.90
CHF
-30.10
CHF
-5.28 %
17:30:00
BRXC
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22.10.2026 13:24:15

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Meta Platforms
539.90 CHF -5.28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 770 auf 800 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kennziffern des Facebook-Mutterkonzerns seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte in der Folge davon seine Gewinnprognosen je Aktie für die Jahre 2027 und 2028./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:47 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 800.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 697.52 		Abst. Kursziel*:
14.69%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 656.31 		Abst. Kursziel aktuell:
21.89%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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