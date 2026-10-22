Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 770 auf 800 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kennziffern des Facebook-Mutterkonzerns seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte in der Folge davon seine Gewinnprognosen je Aktie für die Jahre 2027 und 2028./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 800.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 697.52
|
Abst. Kursziel*:
14.69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 656.31
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.89%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|542.00
|-4.91%
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