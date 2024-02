NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen und Dividendenankündigung von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Autobauer sei eine Cash-Maschine, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel habe er angehoben, um den über den Erwartungen liegenden Aktienrückkauf widerzuspiegeln./mis/ajx;