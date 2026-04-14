Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Jahresviertel des Autobauers sollte den Tiefpunkt des Jahres 2026 markieren, schrieb Henning Cosman in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Marge dürfte in der unteren Hälfte der für das laufende Geschäftsjahr avisierten Zielspanne von 3 bis 5 Prozent liegen./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
54.24 €
|
Abst. Kursziel*:
1.40%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
55.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.92%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:07
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:50
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
