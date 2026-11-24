|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 13:14:02
EQS-CMS: Medios AG: Aktienrückkauf – 1. Zwischenmeldung
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Medios AG
/ Medios AG: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Medios AG: Aktienrückkauf – 1. Zwischenmeldung
Die Medios AG hat im Zeitraum vom 19. November 2026 bis einschliesslich 20. November 2026 insgesamt 28.400 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 18. November 2026 gemäss Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 19. November 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 19. November 2026 durch die Medios AG zurückerworbenen Aktien auf 28.400 Stück.
Weitere Informationen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investors.medios.group/aktie/aktienrueckkauf abrufbar.
Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der Medios AG beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Berlin, den 24. November 2026
Medios AG
Der Vorstand
24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medios AG
|Heidestrasse 9
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.medios.group
|LEI Code:
|391200Z7Z09IHDBT2L23
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2441334 24.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Medios AG
|
13:14
|EQS-CMS: Medios AG: Aktienrückkauf – 1. Zwischenmeldung (EQS Group)
|
13:14
|EQS-CMS: Medios AG: Share Buyback – 1st Interim Announcement (EQS Group)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
18.11.26
|EQS-CMS: Medios AG: Erwerb eigener Aktien (EQS Group)
|
18.11.26
|EQS-CMS: Medios AG: Purchase of Treasury Shares (EQS Group)
|
18.11.26
|EQS-News: Medios beschliesst neues Aktienrückkaufprogramm (EQS Group)
Analysen zu Medios AG
|19.11.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI leichter -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.