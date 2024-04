NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Nach drei wachstumsstarken Jahren im weltweiten Geschäft mit der Schönheit verlangsame sich nun das Wachstum, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/mis;