L'Oréal 316.79 CHF -0.57% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 326 Euro belassen. David Hayes attestierte dem Kosmetikkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine gute Geschäftsdynamik. Dies gelte vor allem im Kontext der Ergebnisse von Wettbewerbern, die bislang in diesem Jahr mit der Nachfrage zu kämpfen hätten./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.