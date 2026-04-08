L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

338.97
CHF
9.80
CHF
2.98 %
08.04.2026
BRXC
09.04.2026 06:51:55

LOréal Underperform

L'Oréal
338.97 CHF 2.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 350 auf 326 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Scannerdaten von Verkäufen zeigten, dass sich die Franzosen in Nordamerika und Europa zuletzt deutlich besser geschlagen hätten als die Konkurrenz, schrieb David Hayes am Mittwoch. Die Anleger hofften, das sich dies auch in den Resultaten des ersten Quartals bemerkbar gemacht habe. Hayes geht auch davon aus. Damit dürfte man die Schwäche in Asien etwas kompensieren können. Der Experte befürchtet insgesamt aber eine weiter sinkende Aktienbewertung mit Blick auf das Konzernwachstum./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
326.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
367.55 € 		Abst. Kursziel*:
-11.30%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
365.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.92%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:51 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
02.04.26 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
27.03.26 L'Oréal Overweight Barclays Capital
25.03.26 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
