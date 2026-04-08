L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 350 auf 326 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Scannerdaten von Verkäufen zeigten, dass sich die Franzosen in Nordamerika und Europa zuletzt deutlich besser geschlagen hätten als die Konkurrenz, schrieb David Hayes am Mittwoch. Die Anleger hofften, das sich dies auch in den Resultaten des ersten Quartals bemerkbar gemacht habe. Hayes geht auch davon aus. Damit dürfte man die Schwäche in Asien etwas kompensieren können. Der Experte befürchtet insgesamt aber eine weiter sinkende Aktienbewertung mit Blick auf das Konzernwachstum./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
326.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
367.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.30%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
365.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.92%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
06.04.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.03.26
|März 2026: Analysten sehen Potenzial bei LOréal-Aktie (finanzen.net)
|
30.03.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
23.03.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
16.03.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.03.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.03.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.02.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der LOréal-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|06:51
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|06:51
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|338.97
|2.98%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
flatexDEGIRO Buy
|07:29
|
UBS AG
ING Group Buy
|07:28
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Shell Buy
|07:25
|
RBC Capital Markets
Eni Sector Perform
|07:14
|
RBC Capital Markets
Henkel vz. Sector Perform
|07:10
|
RBC Capital Markets
DWS Group Outperform
|07:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
FUCHS Buy