L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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22.04.2026 20:35:00
L'Oreal überzeugt mit starkem Jahresstart - Aktie wird belohnt
Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist im ersten Quartal stärker als erwartet gewachsen.
L'Oreal-Erlöse im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Fachleute hatten im Schnitt ein geringeres Wachstum erwartet. Das Geschäft in China belebte sich spürbar und auch das Luxusgeschäft wuchs. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine legten am Abend um 2,5 Prozent zu.
PARIS (awp international)
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
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