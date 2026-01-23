L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die am 12. Februar anstehenden Jahreszahlen des Kosmetikkonzerns dürften für das Schlussquartal ein stärkeres organisches Umsatzwachstum als vom Marktkonsens erwartet belegen, schrieb David Hayes in seinem am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Geschäftshalbjahr dürfte das Wachstum indes schwach ausgefallen sein, was nicht zur hohen Bewertung passe. 2026 erwarte er zudem eine weitere Normalisierung der Wachstumsraten./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
337.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
382.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.91%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
382.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.79%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
