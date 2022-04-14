L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
411.35CHF
0.20CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
03.12.2025 11:55:25
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Kapitalmarkttag in New York mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Dort habe Finanzchef Christophe Babule den Investoren das gesagt, was diese hätten hören wollen, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen Babules liefen auf ein beschleunigtes Wachstum des Kosmetikkonzerns hinaus./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
370.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.34%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
367.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.39%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
