L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Das vergleichbare Wachstum des Kosmetikkonzerns sei hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er sieht die Aktie angesichts fehlender Zukunftsaussagen des Managements, der Gefahr eines schwächeren Wachstums in China sowie des Lagerbestandsabbaus im Parfümbereich unter Druck./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
395.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.10%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
372.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.65%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
10:57
|L'Oreal enttäuscht im dritten Quartal - Aktie unter Druck (AWP)
|
21.10.25
|L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht - Aktie unter Druck (AWP)
|
20.10.25