Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Das vergleichbare Wachstum des Kosmetikkonzerns sei hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er sieht die Aktie angesichts fehlender Zukunftsaussagen des Managements, der Gefahr eines schwächeren Wachstums in China sowie des Lagerbestandsabbaus im Parfümbereich unter Druck./gl/ag;

