L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

285.00
CHF
9.10
CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
22.10.2025 10:57:37

LOréal Sell

L'Oréal
352.63 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Das vergleichbare Wachstum des Kosmetikkonzerns sei hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Er sieht die Aktie angesichts fehlender Zukunftsaussagen des Managements, der Gefahr eines schwächeren Wachstums in China sowie des Lagerbestandsabbaus im Parfümbereich unter Druck./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Deutsche Bank AG
340.00 €
Rating jetzt:
Sell
395.80 € 		Abst. Kursziel*:
-14.10%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
372.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.65%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse