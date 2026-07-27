L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
347.90CHF
-1.35CHF
-0.39 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.07.2026 20:10:22
LOréal Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Das Ergebnis des ersten Halbjahres sei ordentlich, aber nicht mitreißend gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Gesamtbild sprach der Experte von einem "souveränen Auftritt" des Kosmetikkonzerns./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
450.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
382.15 €
|
Abst. Kursziel*:
17.75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
389.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.67%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
18:21
|Kosmetikkonzern L'Oreal wächst überraschend kräftig (AWP)
|
20.07.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
13.07.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.07.26