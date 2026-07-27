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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

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29.07.2026 20:10:22

LOréal Outperform

L'Oréal
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Das Ergebnis des ersten Halbjahres sei ordentlich, aber nicht mitreißend gewesen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Gesamtbild sprach der Experte von einem "souveränen Auftritt" des Kosmetikkonzerns./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 12:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
450.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
382.15 € 		Abst. Kursziel*:
17.75%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
389.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.67%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
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