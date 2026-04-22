L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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LOréal Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Trotz der aktuellen Unsicherheiten berichte der Kosmetikkonzern von einem hervorragenden Start in das neue Jahr, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen zeige sich optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten des globalen Marktes für Schönheitsprodukte./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
361.30 €
|
Abst. Kursziel*:
19.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
367.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.96%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
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