Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’773 0.9%  SPI 17’542 0.9%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’464.6 1.0%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5’574 0.8%  Gold 4’153 0.5%  Bitcoin 70’622 0.1%  Dollar 0.8054 -0.2%  Öl 62.8 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Re12688156Kuros32581411Swisscom874251
Top News
Goldpreis: Nahe am Zweiwochenhoch
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
Hoffnungen auf US-Zinssenkung: Warum der Dollar zum Euro und Franken leicht nachgibt
Dell-Aktie von Mega-Ausblick angetrieben - Anleger sehen über enttäuschende Erlöse hinweg
ETFs: Einmalanlage oder Sparplan - Was sich wirklich lohnt
Suche...
eToro entdecken

L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

411.35
CHF
0.20
CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.11.2025 21:27:07

LOréal Outperform

L'Oréal
342.99 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Diese habe die langfristigen Wachstumschancen im Bereich Luxuskosmetik beleuchtet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegendem Einschätzung. Die Expertin verwies auf Innovationen und die weltweit wachsenden, wohlhabenden Konsumentengruppen. Kurzfristig stehe die Branche zwar weiterhin unter dem Druck eines geringen Verbrauchervertrauens. Allerdings scheine sich die Dynamik sowohl in China als auch in den USA allmählich zu verbessern./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:32 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
410.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
365.25 € 		Abst. Kursziel*:
12.25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
368.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.26%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?