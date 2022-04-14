L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
LOréal Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Diese habe die langfristigen Wachstumschancen im Bereich Luxuskosmetik beleuchtet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegendem Einschätzung. Die Expertin verwies auf Innovationen und die weltweit wachsenden, wohlhabenden Konsumentengruppen. Kurzfristig stehe die Branche zwar weiterhin unter dem Druck eines geringen Verbrauchervertrauens. Allerdings scheine sich die Dynamik sowohl in China als auch in den USA allmählich zu verbessern./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
