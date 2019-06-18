L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
LOréal Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Das Wachstum im dritten Quartal habe sich wie versprochen beschleunigt, allerdings nicht so stark wie erhofft, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bereich Professional sei weiterhin ein herausragender Leistungsträger, die anderen drei Sparten des Körperpflegekonzerns seien jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
420.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
395.80 €
|
Abst. Kursziel*:
6.11%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
376.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.66%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
