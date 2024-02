ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Anders als sonst hätten die Umsätze, bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe des Kosmetikkonzerns, die Erwartungen im vierten Quartal verfehlt, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer ersten Reaktion am Donnerstagabend. Grund dafür sei eine schwache Nachfrage in Nordasien gewesen./ck/he;